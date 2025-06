Pascal Praud et vous - Surveillante mortellement poignardée : «Le mineur de 2025 ce n'est plus le mineur de 1945», observe Matthieu Valet

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, le député européen Matthieu Valet aborde le décès, ce mardi, d'une assistante d'éducation peu après avoir reçu des coups de couteau lors d'un contrôle des sacs devant un collège à Nogent. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Emmanuel Macron a déploré "un déferlement de violence insensé" après le meurtre d'une surveillante poignardée mardi matin par un collégien à l'entrée d'un collège à Nogent, en Haute-Marne. "Tous, nous sommes aux côtés de sa famille, de ses proches, de ses collègues et de l'ensemble de la communauté éducative. La Nation est en deuil et le gouvernement mobilisé pour faire reculer le crime", a écrit le chef de l'État sur X. Pour Matthieu Valet, député européen RN, le constat est clair : "Le mineur de 2025, ce n'est plus le mineur de 1945". "Il faut mettre ces jeunes dans des établissements pénitentiaires pour mineurs. Il faut absolument qu'ils soient isolés", a ajouté Matthieu Valet lors de l'émission Pascal Praud et vous.