Montpellier : une adolescente de 14 ans agressée par trois personnes devant son collège

"Gravement blessée", la jeune fille de 14 ans, scolarisée dans un collège de Montpellier, a été admise dans la soirée à l'hôpital mais "son pronostic vital n'est désormais plus engagé", a précisé le parquet mercredi. L'agression s'est produite mardi aux alentours de 16h00 devant le collège Arthur-Rimbaud situé dans le quartier de Mosson-La Paillade, au nord-ouest de Montpellier.

"L'une des personnes mises en cause, une mineure de 14 ans scolarisée dans le même établissement scolaire, vient d'être interpellée", a souligné le parquet, en précisant que les investigations se poursuivent afin "d'identifier les autres mis en cause, de déterminer le mobile et le déroulement exact des faits".

La minsitre de l'Education solidaire

"Je dénonce avec la plus grande fermeté l’agression dont a été victime une jeune fille hier soir devant le collège Rimbaud de #Montpellier. Tout est mis en œuvre pour retrouver les agresseurs en lien avec la @PoliceNat34 qui est saisie", a indiqué mercredi sur X le préfet de l'Hérault.

"J'appelle au calme aux abords de l'établissement où je me rends avec madame la Rectrice pour rencontrer l'équipe enseignante et les familles", ajoute-t-il dans le même post. Peu avant, la ministre de l'Education nationale Nicole Belloubet avait fait part, toujours sur X, de son "émotion" après avoir appris "qu'une collégienne a été violemment agressée à Montpellier".

J’ai appris avec émotion qu’une collégienne a été violemment agressée à Montpellier.



Je lui adresse tout mon soutien ainsi qu’à sa famille.



Toute la lumière doit être faite sur cet acte insupportable. Une cellule d’écoute et des équipes de sécurité sont déjà sur place. — Nicole Belloubet (@NBelloubet) April 3, 2024

"Toute la lumière doit être faite sur cet acte insupportable. Une cellule d’écoute et des équipes de sécurité sont déjà sur place", relève-t-elle également sur le réseau social.