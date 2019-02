Paris : un quatrième corps repêché dans la Seine en trois semaines

Un quatrième corps, non identifié, a été repêché dans la Seine vendredi matin à Paris. Il s'agit du quatrième cadavre de noyé en trois semaines, rapporte Le Parisien.

Un jeune homme sans papiers d'identité. C'est un passant qui a donné l'alerte vers 9h30 vendredi après avoir "vu un individu flotter" dans le fleuve. Les plongeurs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), dont la brigade est située non loin, ont alors remonté le corps et tenté en vain de ranimer la victime, raconte Le Parisien.

Il s'agit d'un jeune homme de type européen, mesurant 1m75, roux, les yeux bleus et portant une veste noire, un jean et des baskets. Il avait un trousseau de clés avec lui mais aucun papier d'identité et n'a pas été identifié. Les doigts de sa main gauche étaient abîmés et il portait une trace de coup au-dessus de l'arcade sourcilière. Sa mâchoire était également bloquée. La police judiciaire a été saisie.

Un quatrième corps en trois semaines. Il s'agit du quatrième corps repêché dans la Seine ces trois dernières semaines. Le 24 janvier, un Polonais SDF de 25 ans y a été découvert. Le 17 janvier, c'est le corps d'une femme qui a été repêché et la thèse du suicide a été retenue. Enfin six jours plus tôt, un corps en état de décomposition avancée a été repêché le 10 janvier avec les mains ligotées dans le dos. L'enquête est toujours en cours.