Paris : un mort et deux blessés après la chute d'un arbre

Dans le 19e arrondissement de Paris, un drame s’est produit jeudi soir, lorsqu'un arbre, fragilisé par de fortes intempéries, est tombé sur la chaussée, causant la mort d'un homme et blessant deux enfants. La tragédie s'est déroulée alors que des pluies intenses s'abattaient sur la capitale, en pleine alerte météo.

Les circonstances de l'accident

L'incident s'est produit "dans des circonstances qui seront à établir", selon la source policière qui a communiqué les faits à l’AFP. L'homme, grièvement blessé, n'a pas survécu à ses blessures, tandis que les deux enfants, présents au moment de l'accident, ont été blessés et pris en charge en urgence relative.

Suite à cet accident tragique, une cellule d'urgence médico-psychologique a été déployée sur les lieux afin de soutenir les témoins et proches des victimes.

Un contexte d’intempéries sur fond de vigilance orange

L’accident intervient dans un contexte de forte instabilité météorologique. Paris est actuellement placée en vigilance orange pour les risques de pluie et d'inondation. Plus largement, six départements, dont l'Ardèche, le Rhône, et les Alpes-Maritimes, sont placés en vigilance rouge pour des risques accrus d'inondations et de crues, tandis que 34 autres sont en vigilance orange, selon Météo-France.