Un éboueur se suicide après avoir été licencié pour avoir bu deux bières à Caen

À Caen, en Normandie, un éboueur âgé de 46 ans s’est donné la mort vendredi dernier après avoir été licencié. L’homme avait été contrôlé positif à un test d'alcoolémie à la mi-mai. Lui et l'un de ses collègues avait accepté de boire deux bières offertes par deux clients, mais la police municipale les avait arrêté alors. Son taux d’alcoolémie était au-dessus du seuil réglementaire.

Les deux employés sont alors convoqués pour un entretien préliminaire. Le 4 juin, il reçoit sa lettre de démission. Le lendemain comme tous les autres jours, il se lève à l’aube, enfile sa tenue d’éboueur pour aller travailler. Sauf que ce matin-là, il n’a plus d’emploi. À 5 h 45 il se rend dans le garage de ses parents et se tue d’un coup de fusil. Son père et son fils le retrouvent quelques heures plus tard, sa lettre de licenciement à ses pieds.

"On est tous écœurés, c’est dégueulasse parce que personne ne mérite ça"

Un acte traumatisant témoigne l’un de ses collègues. "Il avait 26 ans d’ancienneté", explique ce délégué CGT, qui a du mal à expliquer ce geste et dénonce les conditions de travail et les pressions subies au sein de l’entreprise. "Il a bu deux verres qu’on lui avait offerts pour le remercier de tout ce qu’il avait fait pendant le Covid... C’était un mec super sympa. Toujours en train de rigoler. On est tous écœurés, c’est dégueulasse parce que personne ne mérite ça", revendique-t-il la gorge nouée.

Pour marquer le deuil, les collègues de l'éboueur ont apposé des brassards noirs sur les rétroviseurs de leur camion. Totalement bouleversée par cet acte, la famille envisage de porter plainte contre l’employeur.