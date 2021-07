Nouveau braquage dans une bijouterie parisienne, 400.000 euros dérobés

Un nouveau braquage s'est produit ce vendredi à Paris, peu avant midi et demi à la bijouterie Dinh Van situé dans la rue Vieille-du-Temps, dans la 4e arrondissement de la capitale sans faire de blessé. Deux hommes ont menacé le joailler avec un taser et ont pris la fuite avec un butin estimé à 400.000 euros de bijoux et d’argent liquide. Les deux malfaiteurs ont ensuite pris la fuite.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête du chef de "vol avec arme et en bande organisée". Les investigations ont été confiées à la Brigade de repression du banditisme (BRB), a précisé le parquet de Paris à l'AFP.

Ce braquage intervient trois jours après celui de la bijouterie Chaumet, proche des Champs Elysées, lors duquel un homme s'était emparé d'un butin évalué à près de 3 millions d'euros. Il avait été interpellé le lendemain avec un complice en Moselle.