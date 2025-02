Nice : un individu déverse un produit «phosphoré» dans un gymnase, plusieurs personnes «incommodées» selon la préfecture

Une attaque au phosphore aurait été perpétrée dans une salle de sport, à Nice. Un individu a déversé un produit au sol dans un gymnase où se trouvaient une vingtaine d'enfants ainsi que leurs parents. D'après les premières informations, six personnes ont été incommodées selon la préfecture. L'homme n'a pas été arrêté pour le moment.

Aux environs de 17 heures, ce mercredi, un individu a pénétré dans le gymnase Pasteur, à Nice et a déversé un produit au sol qui a été identifié comme "un produit phosphoré", selon les mots du premier adjoint au maire de Nice, Anthony Borré sur X. Dans ce gymnase se trouvaient une vingtaine d'enfants ainsi que plusieurs adultes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Merci aux pompiers mobilisés pour prendre en charge des personnes intoxiquées dont notre gardien par un produit phosphoré jeté au sol au gymnase pasteur. Grâce à la réactivité de tous, la situation est sous contrôle. pic.twitter.com/3tGmaDPM1R — Anthony Borré (@anthony_borre) February 5, 2025

D'après les premières informations, "six personnes" ont été "incommodées sans gravité" et prises en charge grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, a indiqué la préfecture des Alpes-Maritimes. Les personnes présentes au moment des faits doivent se faire connaître et se rendre à l'hôpital pour faire des examens.

[ incident à Nice ce soir]

Suite à l'échappement au sol d'une petite quantité de produit phosphoré dans un gymnase, 6 personnes incommodées sans gravité ont été prises en charge grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers. La situation est sous contrôle. Merci @sdis_06 . — Préfet des Alpes-Maritimes🇫🇷 (@prefet06) February 5, 2025

L'individu est toujours recherché. Les vidéosurveillances sont en cours de visionnage pour tenter de retrouver le suspect.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

>> Plus d'informations à suivre...