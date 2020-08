Nantes : le violeur récidiviste avoue le viol et le meurtre d'une adolescente de 15 ans

Le 20 août dernier, le corps d’une adolescente de 15 ans était découvert dans un appartement du centre-ville de Nantes, comme vous le révélait Europe 1. Ce sont les pompiers, intervenus pour un incendie volontaire, qui ont découvert le corps, dans les combles d’une maison en réfection. Samedi, un homme est passé aux aveux. Son ADN a été retrouvé sur les lieux.

Condamné à 18 ans de prison en 2005

Âgé de 45 ans, il a un très lourd passé judiciaire. Condamné en 2005 à 18 ans de réclusion criminelle pour une série de viols et d’agressions sexuelles, il est ressorti de prison en 2016, bénéficiant d’une remise de peine avec un suivi socio-judiciaire de 10 ans. Selon le vice-procureur de Nantes Yvon Ollivier, l’homme a parfaitement respecté le suivi. "Quand un drame pareil se produit, c’est un échec pour tout le monde. Mais la justice a travaillé conformément à la loi. Il y a des gens qui peuvent respecter de façades les obligations sans vouloir travailler le cœur du sujet", a commenté Yvon Ollivier.

Une maison désaffectée qu'il avait repérée

Comment déceler la part de vrai et de simulation chez cet individu décrit comme assez froid, capable de prépare minutieusement ses plans, en ne laissant rien paraître dans sa vie quotidienne, avec sa compagne et ses collègues ? A Nantes, il avait demandé à sa victime, croisée au hasard, de l’aide pour porter un carton à l’étage d’une maison désaffectée qu’il avait repérée. C’est là qu’il l’a violée et tuée, une étape qu’il n’avait alors jamais franchie. "C’était pour l’empêcher de crier", a-t-il déclarer à la justice.

Son sang froid pousse les enquêteurs à examiner sous un nouvel angle des faits encore non résolus dans la région. Depuis sa sortie de prison, le suspect, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, a passé 66 mois sans éveiller le moindre soupçon.