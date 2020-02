Moselle : un gendarme tire sur un homme armé d'un couteau

Un gendarme a tiré sur un homme armé d'un couteau lundi après-midi, à la gendarmerie de Dieuze, en Moselle, a-t-on appris auprès du parquet qui ignorait dans l'immédiat les motivations de l'agresseur.

Des motivations inconnues

"Il y a eu ouverture du feu par un gendarme à Dieuze sur un individu dont on me dit qu'il était armé d'un couteau", a indiqué le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri. "Il est touché", a-t-il ajouté, ignorant la gravité de ses blessures. Les faits se sont déroulés vers 15h30 au sein de la gendarmerie de cette commune de 3.000 habitants située dans l'est du département. Les circonstances du coup de feu et les motivations de l'individu n'étaient pas encore déterminées en milieu d'après-midi, selon le procureur.

Les premières investigations doivent déterminer s'il s'agit d'une affaire "de droit commun ou d'une attaque à caractère terroriste", a indiqué à l'AFP la gendarmerie, confirmant avoir "essuyé une tentative d'agression". L'auteur, "a priori, est touché", a-t-elle ajouté, disant également ignorer la nature de ses blessures. Cette agression survient au lendemain d'une attaque au couteau, à Londres, revendiquée depuis par l'Etat islamique.