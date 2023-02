Mort de Sihem : «On aurait pu éviter ce drame», s'attriste le cousin de la jeune femme

TÉMOIGNAGE

Dans le Gard, les proches de la jeune Sihem, dont le corps a été retrouvé jeudi, font part de leur incompréhension, une semaine après la disparition de la jeune femme âgée de 18 ans. Un homme a reconnu l'avoir tué après une dispute concernant leur relation amoureuse. Une liaison ignorée par les proches de Sihem, qui s'interroge sur le profil du meurtrier présumé. Il s'agit d'un multirécidiviste qui devait d'ailleurs comparaître devant les assises cette semaine pour vol avec arme et qui était pourtant libre, s'étonne le cousin de la lycéenne, Azzedine Maalou.

"Il a agressé des voisins"

"On a tous des filles, on a tous des enfants qui sont sous la menace de loups, on les appelle des loups. C'est des gens qui sont capables de tout et qui pourtant se promène librement. Ce qui me touche, c'est qu'il était en liberté après ce qu'il a fait. C'est un étonnement de savoir que, comme ça, Monsieur pouvait voyager dans toute l'Europe", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"C'est quelqu'un qui a agressé des gens qu'on aimait énormément. Il a agressé des voisins, gravement. Et ce Monsieur se baladait, il n'avait ni besoin de pointer à la gendarmerie ni de rendre quelconque compté à l'État", dénonce Azzedine Maalou. Le cousin de Sihem regrette la lenteur de la justice sur le cas de ce multirécidiviste mais concède qu'il ne doit pas être seul dans ce cas. "Mais s'il y avait eu des moyens afin qu'il soit jugé plus tôt, on aurait pu éviter ce drame", conclut-il attristé.

Les résultats de l'autopsie du corps de Sihem, actuellement en cours, sont attendus pour la semaine prochaine.