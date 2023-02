«Ça a traversé l'écran de télévision» : dans le village de Sihem, vive émotion pour les habitants

"Rien que le fait d'y penser, ça fait mal." Cet habitant est sous le choc après l'annonce de la mort de Sihem. Ici, à La Grand-Combe, dans le Gard, village d'où est originaire la défunte jeune fille, il reste encore beaucoup de questions ce matin. C'est non loin de là, sur un chemin isolé, que le corps de la lycéenne de 18 ans a été retrouvé. Sur les indications de son meurtrier présumé, ce délinquant multirécidiviste de 39 ans est passé aux aveux. Il parle d'une dispute autour d'une relation amoureuse - une liaison que réfute l'avocat de la famille de l'adolescente.

"Ça m'inspire du dégoût"

Le dénouement tragique de cette affaire est en tout cas un choc pour les habitants, ébranlés par la nouvelle. Les habitants de la vallée ne cachent pas leur colère. "Oh, ça m'inspire du dégoût. Une aussi jeune fille... C'est malheureux.

Tandis que les proches de Sihem se réunissent dans une salle communale sur la place de l'église de la Grande Combe, les discussions sont animées car la lycéenne était un visage connu dans le village. "Ça a touché tout le monde", confie un habitant à Europe 1. "Elle était connue cette petite. Son frère tenait un commerce de poulet. On la voyait passer, elle travaillait chez Domino's Pizzas aussi. On se dit que du jour au lendemain, on ne la verra plus et que ce n'est pas juste. À 18 ans, elle avait plein de choses devant elle."

Le suspect devait être jugé aux assises cette semaine

Près de là, des parents se dirigent tête basse récupérer leurs enfants à la sortie de l'école. L'horreur est bien réelle, se désole ce père de famille : "Comme on dit, ça a passé l'écran de télévision. C'est à côté de chez nous et on ne s'imagine pas que ça peut arriver aussi rapidement. Il n'y a pas d'autre mot. Je vais récupérer mes enfants. Je compatis pour la famille et on ne peut pas l'imaginer." Mais ce drame était inévitable ? Certains s'interrogent car le principal suspect devait être jugé aux assises cette semaine dans une affaire de homejacking [un vol de voiture au domicile du propriétaire, ndlr] en attente depuis plus de 10 ans.