Mort de Gene Hackman : les circonstances «suspectes» de la disparition de l'acteur et de sa femme

Les disparitions de Gene Hackman et de sa femme Betsy Arakawa, tous deux retrouvés morts à leur domicile de Santa Fe au Nouveau-Mexique ce mercredi 26 février, ont bouleversé le monde du cinéma. D'autant plus que les circonstances de leur mort sont pour le moins étranges. Europe 1 fait le point sur les premiers éléments de l'enquête.

L'immense acteur américain Gene Hackman, 95 ans, son épouse, la pianiste Betsy Arakawa, 63 ans, ainsi que leur chien, ont été retrouvés sans vie dans leur propriété du Nouveau-Mexique. Si la piste criminelle semble à première vue peu probable, les circonstances du décès ont été jugées "suffisamment suspectes" pour justifier une enquête approfondie, rapporte le média américain CNN.

Les causes du décès n'ont pour le moment pas été déterminées, mais les premiers éléments de l'enquête apportent un peu plus de précisions. Les corps du couple ont été découverts par des agents d'entretien à 14 heures locales ce mercredi 26 février, dans deux pièces séparées de la maison, informe le bureau du shérif du comté de Santa Fe.

Des circonstances étranges

Des pilules oranges et un radiateur d'appoint se trouvaient à côté de la dépouille de Betsy Arakawa, découverte dans sa salle de bain. Son corps présentait des "signes évidents de mort et de décomposition corporelle". Mais fait étonnant : ses mains et ses pieds présentaient des signes de "momification", indique la déclaration sous serment, citée par CNN.

L'un des chiens du couple, un berger allemand, a été retrouvé mort dans un des placards de la pièce. Le corps de Gene Hackman a quant a lui été découvert dans un vestibule près d'une cuisine et d'après les policiers, il semblait avoir fait une "chute soudaine".

Ce vendredi matin, le shérif Adan Mendoza a déclaré au "Today Show" de NBC que la mort de l'acteur hollywoodien et de la pianiste devait probablement remonter à plusieurs jours, "voire plusieurs semaines". Les agents d'entretien ont, par ailleurs, déclaré à la police qu'ils n'avaient pas eu de contact avec les propriétaires depuis deux semaines. Un silence qui avait inquiété tout le voisinage. "M. Hackman sortait de moins en moins, mais on voyait sa femme presque tous les jours", avait confié une habitante, citée par Le Parisien.

"Absence de preuve d'acte criminel"

D'après les premières autopsies, aucun "traumatisme externe" n'a été identifié et "aucune trace de lutte" n'a été décelée. "Il n'y a aucune indication que quelque chose ait disparu de la maison ou ait été dérangé, ce qui indiquerait qu'un crime a été commis", a fait savoir Adan Mendoza lors d'une conférence de presse.

Les autorités rapportent également ne pas avoir constaté de signes de fuite de monoxyde de carbone ou de gaz naturel. Adan Mendoza s'est dit "assez confiant sur le fait qu'il n'y a pas eu d'acte criminel, simplement en raison de l'absence de preuve d'acte criminel". Il ajoute toutefois : "Bien sûr, nous n'excluons pas cette possibilité".

Les rapports du médecin légiste indiquant la cause finale du décès devraient prendre quatre à six semaines, mais le rapport de toxicologie pourrait prendre trois mois ou plus pour être finalisé, en fonction de la charge de travail du laboratoire, a déclaré Adan Mendoza à NBC.