Qui était Betsy Arakawa, l'épouse de Gene Hackman, décédée à ses côtés ?

L'acteur de "French Connection" a été retrouvé mort ce mercredi 26 février chez lui à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, aux côtés de son épouse Betsy Arakawa, également décédée. Que sait-on de cette femme qui a partagé sa vie pendant plus de trente ans ?

Qu'est-il arrivé à Gene Hackman et son épouse Betsy Arakawa ? L'acteur de French Connection et son épouse ont tous les deux été retrouvés morts ce mercredi 26 février dans leur maison de Sante Fe, au Nouveau-Mexique, avec leur chien. Les causes de leur décès n'ont pas encore été dévoilées, mais la piste criminelle a en revanche déjà été écartée par les autorités.

Hollywood est en deuil depuis l'annonce de la disparition de Gene Hackman. La star de 95 ans a marqué l'histoire du cinéma américain en incarnant l'inoubliable Popeye Doyle dans French Connection, un rôle mythique qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur en 1972. Si Gene Hackman était connu de tous, son épouse Betsy Arakawa, elle, a vécu toute sa vie loin des feux des projecteurs.

Une carrière de musicienne classique

Selon le New York Times, Gene Hackman l'a rencontrée dans les années 1980 dans une salle de sport de Los Angeles, où elle travaillait à temps partiel en parallèle de sa carrière de pianiste. À l'époque, l'acteur venait de se séparer de son épouse et mère de ses trois enfants, Faye Maltese. Accusé de l'avoir trompée avec Betsy Arakawa, de 32 ans sa cadette, il s'était défendu : "Non, je ne l'ai pas quittée pour une femme plus jeune. Nous nous sommes tout simplement éloignés. Quand on travaille dans cette industrie, le mariage demande beaucoup d'investissement et d'amour".

Après son coup de foudre avec Gene Hackman, Betsy Arakawa a rapidement endossé le rôle de belle-mère pour ses enfants, Christopher Allen, Leslie Anne et Elizabeth Jean, mais n'a jamais fondé de famille avec lui. Très discrète, elle n'a accordé aucune interview ni partagé leur quotidien sur les réseaux sociaux. Elle appréciait leur vie paisible à Sante Fe aux côtés de leurs chiens. En 1999, le couple vivait avec trois bergers allemands dans leur villa. Ils ont été photographiés ensemble pour la dernière fois lors d'une rare sortie au restaurant au Nouveau-Mexique, il y a un an, en mars 2024.

Les causes de leur mystérieuse disparition devraient bientôt être dévoilées à l'issue d'une enquête. En attendant, les hommages à Gene Hackman se multiplient : Viola Davis, George Takei, Francis Ford Coppola ou encore Paul Feig ont tous salué la mémoire de ce "géant du cinéma" que nous croyions tous immortel.