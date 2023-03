Morbihan : la permanence d'une députée Renaissance vandalisée, des tags de menace

La permanence d'une députée Renaissance du Morbihan, Nicole Le Peih, a subi des dégradations dans la nuit de dimanche à lundi et des inscriptions menaçantes ont été taguées sur le bâtiment, dans la commune de Baud, a déploré l'élue de la majorité présidentielle. "Pour la deuxième fois en moins d’une semaine, ma permanence a été dégradée. Je condamne avec la plus grande fermeté ces intimidations et menaces", écrit Nicole Le Peih sur les réseaux sociaux, photos à l'appui.

Renaissance lance une "cellule de soutien" pour ses élus pris pour cibles Le parti Renaissance a mis en place un dispositif de soutien pour ses cadres et élus ciblés par des menaces ou des violences, en forte hausse dans le cadre de la contestation de la réforme des retraites, a-t-il indiqué lundi. La "cellule d'appui, d'aide et de soutien" a commencé à être déployée lundi, a indiqué un cadre de la direction du parti macroniste à l'AFP, confirmant une information de RTL. Elle sera à la disposition des élus, cadres et représentants de Renaissance.

"La dissolution ou la pendaison"

Sur les images, on peut voir de multiples impacts sur les vitres de la permanence et des inscriptions à la peinture rouge, dont l'une proclamant : "Merci Macron. Le peuple est uni. La dissolution ou la pendaison".

Pour la deuxième fois en moins d’une semaine, ma permanence a été dégradée.

Je condamne avec la plus grande fermeté ces intimidations et menaces.

La violence n’a pas sa place dans la démocratie.

Je déposerai plainte dès aujourd'hui. pic.twitter.com/QV3n1yvJ7f — Nicole Le Peih (@NicoleLePeih) March 27, 2023

"La violence n'a pas sa place dans la démocratie. Je déposerai plainte dès aujourd'hui", conclut la députée de la 3e circonscription du Morbihan.