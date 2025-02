© Daniel Perron / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Meurtre de Louise : deux personnes interpellées et placées en garde à vue ce lundi

Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue ce lundi dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de la jeune Louise, 11 ans, poignardée à plusieurs reprises et retrouvée dans un bois à Longjumeau. Il s'agit d'un homme de 23 ans et d'une femme de 55 ans, indique le procureur de la République.