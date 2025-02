Pascal Praud et vous - Meurtre de Louise en Essonne : pourquoi il est «très difficile d'émettre des pistes» selon un criminologue

La jeune Louise, 11 ans, a été tuée à la sortie de son collège en Essonne. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue, évoque la difficulté de l'enquête qui vient de commencer. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Des fouilles ont eu lieu dans un bois de Longjumeau, en Essonne, après la mort de la jeune Louise, 11 ans, une collégienne victime de plusieurs coups de couteau à la sortie de son établissement, et dont le corps a été retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi. Alors que l'enquête débute à peine, Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue, souligne dans l'émission Pascal Praud et vous la tâche difficile qui attend les enquêteurs.

"C'est une enquête qui n'est pas simple puisque l'homicide s'est produit dans un lieu où il y a beaucoup de passages humains (...) On ne sait même pas si l'agresseur ou les agresseurs connaissaient la victime, donc c'est très difficile d'émettre des pistes, elles sont extrêmement nombreuses", expose-t-il sur Europe 1.