Meurtre de Lola : que sait-on de Rachid N., cet homme qui aurait aidé la meurtrière présumée

L'enquêteur autour du meurtre de Lola se poursuit. Dahbia B., 24 ans, est la principale suspecte. Selon les informations d’Europe 1, l'homme qui a conduit l'Algérienne est chauffeur VTC. Il est présenté par les policiers comme une "connaissance" de la suspecte. C’est lui qui est au volant de la Dacia qui vient chercher la mise en cause au domicile de sa sœur dans le 19e arrondissement de Paris, lieu de la scène de crime, vendredi à 18h03.

Il la ramène chez lui à Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, où elle passera plusieurs heures en sa compagnie avec la malle contenant le corps de Lola et les deux valises qui contiennent les effets personnels de la victime. Lors de sa garde à vue, il affirme que Dahbia B. lui a dit s’être disputée avec sa sœur. Elle s’est lavée et s’est changée chez lui.

Du sang trouvé dans son logement

Pendant la soirée, son patron l’appelle à deux reprises lui indiquant que la femme qu’il avait prise lors de sa dernière course est recherchée par la police. Lors de la perquisition au domicile de Rachid N., les policiers retrouvent des vêtements de Dahbia B. Par ailleurs des traces de sang sont retrouvées dans sa salle de bain.

Il dit aux policiers que Dahbia B. a voulu rentrer chez elle et qu’il a commandé un VTC, un Heetch, pour la ramener chez sa sœur. Il est alors 22h30.

Un homme sans histoire

Rachid N. habite dans un immeuble en pierre de quatre étages entre deux commerces, situé à deux pas de la gare de Bécon-les-Bruyères. Plus précisément dans un deux pièces au rez-de-chaussée donnant sur la cour. Un homme sans histoire selon son voisinage : "On lui dit bonjour, on lui dit au revoir. Il a toujours sa porte ouverte. Il fait la cuisine, il invite ses amis. Pas de choses bizarres ou suspectes."

Plus que discret. Ce chauffeur VTC de 43 ans n’avait que peu d’interactions avec les autres habitants. Seul son voisin de palier a pu discuter avec lui : "Je suis allé l’aider changer son ballon d’eau chaude. Je ne le connaissais pas tellement, mais il n’avait pas l’air spécialement méchant. On n’a jamais entendu un bruit dans l’appartement à côté."

Une dernière apparition vendredi

Une absence avant une dernière réapparition la semaine dernière, où il croise une nouvelle fois son voisin de palier : "C’était vendredi, vendredi soir même. Il venait pour un colis ou je ne sais pas quoi." Le jour même où Lola, la collégienne de 12 ans, a été assassinée... et où la meurtrière présumée se serait rendue avec la malle dans le logement de Rachid N.