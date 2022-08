Meurtre de Christiane Commeau en 2005 : vers une résolution de l'enquête ?

Cela fait désormais plus de 15 ans que Christiane Commeau a été tuée de deux balles dans la tête, sans que l'on sache qui en voulait à cette mère de famille, qui rentrait chez elle après avoir fait ses courses. Son corps a été retrouvé dans un bois de l'Ain en 2004. L'enquête, close en 2015, va rejoindre le pôle dédié aux "cold cases", les affaires non élucidées, au parquet de Nanterre. Une nouvelle chance d'élucider ce meurtre ?

Qui en voulait à Christiane Commeau ?

Les enquêteurs n'ont jamais percé le mystère de la disparition de Christiane Commeau. Cette femme de 54 ans s'est volatilisée devant son garage en rentrant des courses et durant quatre mois, silence radio. Jusqu'à ce que son corps soit retrouvé dans un bois du département de l'Ain, avec deux balles dans la tête. Rien n'a permis de savoir qui en voulait à cette mère de famille ou si elle fut la victime d'un tueur de passage. Mais pour sa famille et leur avocat, toutes les pistes n'ont pas été étudiées correctement.

"Celle d'un homme dont je ne citerai pas le nom, mais qui avait été déjà mis en cause dans des affaires de meurtre et dont finalement, le seul alibi reposait sur une ligne téléphonique qui le plaçait hors de la zone du crime à l'heure du crime par les enquêteurs. Ce qui est un raisonnement assez dangereux. Un téléphone, on peut le laisser et des pistes comme ça, très sérieuses, ont été écartées trop rapidement, à notre avis", confie Sylvain Cormier, l'avocat de la famille au micro d'Europe 1.

Un soulagement pour la famille de Christiane Commeau

L'arrivée de l'affaire au pôle dédiée aux affaires non élucidées permettra d'abord d'avoir un regard neuf sur le dossier pris en main par un juge d'instruction spécialisé. De nouveaux actes d'enquête pourront aussi être faits. Un vrai soulagement pour la famille de Christiane Commeau, qui en avait fait la demande.