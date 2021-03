Metz : un collégien, qui menaçait de tuer sa professeure avec une arme blanche, interpellé

A Metz, un collégien de 15 ans a été arrêté par la police et placé en garde à vue ce vendredi matin après avoir menacé de "tuer sa professeure". Selon les informations recueillies par Europe 1, qui confirment une information de BFM TV, l'enseignante aurait profité de la récréation de la matinée pour s'entretenir avec lui au sujet d'un différend scolaire. C'est alors que l'élève aurait menacé de la tuer et sorti de son sac un couteau de 30 cm.

L'adolescent compose le 17

La professeure s'est enfuie et a donné l'alerte. Pendant ce temps, seul en classe, l'adolescent a composé le 17 sur son téléphone portable et annoncé ses intentions à la police. La direction du collège a donc procédé à l'évacuation et à la mise en sécurité des autres élèves et personnels.

L'élève a finalement été interpellé sans résistance et placé en garde à vue. Il était totalement inconnu des service de police jusqu'à présent.