Adolescente noyée à Argenteuil : le couple suspecté "se mettait tout le monde à dos"

REPORTAGE

Première nuit en détention pour les deux collégiens, accusés de l'assassinat de leur camarade de classe Alisha. La jeune fille de 14 ans aurait été brutalement frappée puis jetée dans la Seine, avant que son corps ne soit découvert lundi. Le dénouement dramatique d'un guet-apens qui aurait été tendu par le couple d'adolescent : une jeune fille de 15 ans et un jeune homme du même âge. Ce dernier serait l'auteur des coups. Europe 1 s'est rendu à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, pour comprendre le profil de ces adolescents, quelques jours après le drame.

Un couple isolé au lycée

"Les deux-là, ils embêtaient tout le monde. Ils se mettaient tout le monde à dos en fait". Un couple fusionnel, complice, mais surtout très isolé et "sans amis", résume Leslie, élève du lycée Cognacq Jay, où les trois adolescents, les agresseurs présumés et la victime, étaient scolarisés. A croire qu'ils cherchaient les problèmes, renchérit-elle. Les rumeurs et les insultes étaient coutumières, et pas seulement autour d'Alisha, la victime.

"Je me suis embrouillée une fois avec lui : il embêtait trop les filles et les gens de sa classe", assure Leslie, au micro d'Europe 1. "Je me suis embrouillée aussi avec la fille". Avant d'ajouter : "En fait, ils ne trainaient avec personne : ils étaient tout le temps tous les deux et dans leur coin. Ils n'étaient pas appréciés". C'est au sein de l'établissement scolaire que les relations entre Alisha et le couple s'étaient récemment dégradées. Les choses s'étaient envenimées au point que leur lycée professionnel avait temporairement exclu les deux suspects pour le harcèlement de la victime. L'adolescente de 14 ans avait vu son téléphone piraté et des photos d'elle en sous-vêtements diffusées sur Snapchat. Les deux mis en examen devaient passer en conseil de discipline mardi, le lendemain du drame.

Un adolescent "frêle", "toujours seul"

Mais le jeune homme fréquentait déjà le lycée en pointillé. Un "décrocheur" qui passait ses journées devant son ordinateur ou dans la cour de son immeuble. "Quand je rentrais l'après-midi ou le soir, je le voyais toujours là, assis sur le mur", raconte Jacky, son voisin depuis 10 ans. "Je ne le vois jamais avec des amis, jamais en groupe. Toujours tout seul, pas bien dans sa peau. Plutôt un peu renfermé sur lui-même."

L'adolescent de 15 ans vivait avec sa mère, épaulée par une assistante sociale depuis la mort de son père. Une épreuve, se souvient Oscar, qui l'apercevait parfois dans les escaliers. "Il marchait, en baissant les yeux. Il était frêle. On ne pense pas à ça", confie-t-il. Difficile en effet de penser que ce petit gabarit, d'1m60 à peine, au visage enfantin, puisse pourtant être capable du pire. En garde à vue, les deux adolescents "n'ont pas fait part non plus d'un remords immédiat", a indiqué le procureur.

Ils ont été écroués dans les quartiers pour mineurs de deux établissements pénitentiaires, a indiqué le parquet à l'AFP. Ils encourent jusqu'à vingt ans de prison.