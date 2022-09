Martinique : 1,3 tonne de cocaïne saisie à bord d'un bateau de plaisance

Les douanes ont saisi 1,3 tonne de cocaïne à bord d'un bateau de plaisance intercepté au large de la Martinique le 10 septembre, ont annoncé mardi les ministres Bruno Le Maire et Gabriel Attal, saluant "une saisie exceptionnelle". Cette opération, menée à la suite d'un signalement, a permis de localiser un voilier suspect battant pavillon espagnol et de constater la présence de 47 ballots de cocaïne à bord. Le bateau a été intercepté en haute mer, avec les trois membres d'équipage et la cargaison, puis ramené à Fort-de-France par le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Dumont D'Urville de la Marine Nationale.

Des saisies de cocaïne en hausse

"Nous félicitons les douaniers français pour cette saisie exceptionnelle de cocaïne. Celle-ci témoigne de l'engagement quotidien des douaniers dans la lutte contre les trafics de stupéfiants et les marchandises dangereuses", ont déclaré dans un communiqué le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué chargé des Comptes publics.

Entre le 1er janvier 2022 et le 31 juillet 2022 les douaniers français ont déjà saisi plus de 73 tonnes de stupéfiants, contre près de 65 tonnes en 2021 sur la même période. Les saisies de cocaïne par les douanes françaises ont d'ores et déjà augmenté de 94 % par rapport aux sept premiers mois de 2021.