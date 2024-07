Marseille : un homme de 61 ans grièvement blessé après une attaque au couteau dans une station de métro

Un grave incident s'est produit samedi soir dans une rame de métro à Marseille. Selon une information de BFM Marseille Provence, qu'Europe 1 est en mesure de confirmer, un homme de 61 ans a été grièvement blessé à l'arme blanche à la station Saint-Charles aux alentours de 21h30

D'après une source policière, le sexagénaire aurait fait remarquer un comportement jugé inapproprié à une jeune femme dont le pied était posé sur un siège. Mécontent, le compagnon de cette dernière décide alors de s'en prendre à cet homme de 61 ans en sortant un opinel et en lui assénant entre deux et quatre coups de couteau.

Les images de vidéosurveillances transmises aux autorités

La victime tente de se défendre en faisant usage d'un gaz lacrymogène et parvient, bien que touchée au bras et l'abdomen, à tirer le signal d'alarme. Les équipes de la RTM, l'opérateur de transports à Marseille, interviennent promptement et prennent en charge le sexagénaire.

Les images de vidéosurveillance ont parfaitement fonctionné et ont été transmises à la police. Les protagonistes y sont clairement identifiables. Quant à la victime, elle se trouve dans un état grave avec, a minima, un pronostic vital engagé. Une enquête a été ouverte.