Marseille : un homme de 22 ans, connu pour trafic de stupéfiants, tué par balles

Vendredi vers 21h15, sur le parking d'un fast-food au nord de Marseille, ce jeune Marseillais a été atteint par "plusieurs tirs d'une arme de type fusil d'assaut au niveau des jambes puis de la tête, alors qu'il se trouvait à proximité puis dans son véhicule", a précisé le parquet de Marseille à l'AFP.

La victime a fait l'objet d'une réanimation sur place puis a été transportée avec un pronostic vital engagé à l'hôpital Nord, où il est décédé de ses blessures. "Un véhicule pouvant correspondre à celui de l'auteur des faits, déclaré volé, a été découvert incendié", a souligné le parquet.

Un "assassinat en bande organisée"

L'enquête, ouverte pour "assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs et dégradation volontaire d'un bien par incendie", a été confiée à la police judiciaire. Dans la nuit du 25 au 26 décembre, un homme déjà condamné pour trafic de drogue avait été abattu de plusieurs balles dans cette même rue du 15ᵉ arrondissement, proche du quartier de la Cabucelle.

Si le lien de ce nouvel homicide avec les trafics de stupéfiants qui gangrènent la deuxième ville de France venait à être établi, il s'agirait du 49e "narchomicide" à Marseille depuis le début de l'année, dont sept mineurs, selon un décompte croisé du parquet et de l'AFP. Un nombre beaucoup plus élevé donc que les deux précédents records de 2022 et 2016, qui avaient fait une trentaine de morts.

La guerre entre narcotrafiquants pour le contrôle des points de vente dans les cités de la ville a également fait 118 blessés, parmi lesquels 18 mineurs, avait indiqué le procureur de la république de Marseille, Nicolas Bessone, lors d'une conférence de presse juste avant Noël.