Lyon : une maternelle dégradée après un incendie probablement volontaire

Un incendie vraisemblablement volontaire devant une école maternelle à Lyon a causé dimanche des dégâts matériels à l'intérieur de l'établissement, provoquant l'ouverture d'une enquête de la police, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

Le feu, qui n'a fait aucun blessé, s'est déclaré peu avant 16h45 dans un tas de détritus et palettes en bois devant une entrée de l'établissement scolaire Edouard Herriot, dans le 8e arrondissement, avant d'être rapidement maîtrisé par les pompiers, a indiqué la police, confirmant une information du Progrès. La police précise que cet incendie est sûrement "volontaire".

Une plainte déposée aujourd’hui

"Il y a pas mal de dégâts matériels, la chaleur de l'incendie ayant impacté les montants des fenêtres et le système électrique, et les fumées ont noirci des plafonds au niveau du rez-de-chaussée et du préau. Le premier étage a également été touché mais dans une moindre mesure", a précisé pour sa part la mairie d'arrondissement, qui devait déposer une plainte dans la journée. Elle assure que "tout sera fait pour que les enfants puissent avoir leur rentrée que ce soit à l'école ou ailleurs".

L'enquête a été confiée aux policiers de la Sûreté départementale.