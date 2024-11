Le suspect de l'assassinat d'un SDF et de tentatives d'homicides doit être présenté vendredi à un juge

L'homme soupçonné de l'assassinat d'un SDF à Lyon et de tentatives d'homicides en France et à Rotterdam (Pays-Bas) doit être présenté vendredi 15 novembre à un juge d'instruction, a indiqué jeudi 14 novembre soir le parquet d'Evry (Essonne) à l'AFP.

Le parquet a requis sa mise en examen pour tentative d'assassinat à Evry et son placement en détention provisoire. Le procureur de la République a précisé à l'AFP envisager le regroupement de l'ensemble des enquêtes françaises visant cet homme. Outre le meurtre à Lyon et la tentative d'homicide à Evry, les enquêteurs s'interrogent sur son rôle dans plusieurs attaques menées avec un mode opératoire similaire à Dijon, Strasbourg et Rotterdam.

Une série d'attaques similaires en France et aux Pays-Bas

Le suspect arrêté mardi en gare de Toulon est soupçonné d'avoir commis plusieurs agressions d'un même type, visant principalement des personnes sans domicile fixe, avec des attaques menées à l'aide de pierres ou de dalles de béton. Les enquêteurs s'interrogent sur son rôle dans plusieurs attaques menées avec un mode opératoire similaire à Dijon (Côte-d'Or), Strasbourg (Bas-Rhin) et Rotterdam.

Cet homme a été arrêté mardi soir en gare de Toulon (Var) après l'agression d'une jeune femme à bord d'un train circulant dans le sud de la France.

Il s'est présenté lors de son interpellation comme un Camerounais de 32 ans faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il est soupçonné d'être l'auteur du meurtre d'un SDF de nationalité moldave, dont le corps a été retrouvé lundi matin avec une large plaie à la tête et un parpaing à ses côtés.

Une juge d'instruction d'Evry avait émis un mandat d'arrêt dans le cadre d'une enquête ouverte pour une tentative d'homicide visant un homme, frappé au visage sur le parvis de la gare d'Evry-Courcouronnes le 23 octobre alors qu'il était endormi. Grièvement blessée, la victime s'est vue délivrer une incapacité totale de travail de 45 jours.

A Dijon, en juillet, une femme de 42 ans, qui elle n'était pas SDF, a aussi été agressée par un homme qui a lui asséné un ou plusieurs coups de pierre à la tête, selon le procureur. L'ITT (incapacité totale de travail) de la victime a été fixée à 10 jours. A Strasbourg, une enquête a été ouverte après l'agression d'un SDF le 30 octobre. La victime a initialement été hospitalisée avec un pronostic vital engagé, mais ses jours ne sont plus en danger, a précisé le procureur.

Bientôt présenté à la justice

Lors de son arrestation à Toulon après une agression dans un train, le suspect s’est présenté comme un Camerounais de 32 ans sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Transféré à Evry, il doit être présenté vendredi à un magistrat pour examiner les éléments relatifs à son implication dans ces attaques en série. En parallèle, la police néerlandaise le suspecte d'être également impliqué dans une tentative de meurtre à Rotterdam sur un sans-abri, une piste qui reste à confirmer par les autorités des deux pays.