Le navire italien "Grande America" a coulé à 300 km à l'ouest des côtes françaises

Le navire de commerce italien "Grande America", victime d'un incendie dimanche soir dans le golfe de Gascogne, a coulé vers 15h30 mardi à 333 km à l'ouest des côtes françaises, a annoncé la préfecture maritime de l'Atlantique. "Le bateau a coulé par 4.600 m de fond", a indiqué une porte-parole. Les 27 passagers à bord de ce navire de 214 mètres, en provenance de Hambourg en Allemagne, et qui devait se rendre à Casablanca au Maroc, ont été évacués dans la nuit de dimanche à lundi, sains et saufs.

Risques de pollution. Le ministre de la Transition écologique François de Rugy a dit à l'Assemblée nationale qu'il faudrait "envisager les moyens de lutte anti-pollution, car, comme toujours dans ces cas-là, il y a un risque de pollution, il ne faut pas le nier, d'abord parce qu'il y a une cargaison de fioul lourd qui était le carburant de propulsion" du bateau. Le ministre a expliqué qu'il fallait encore identifier le contenu de la cargaison "pour connaître la nature exacte des produits contenus dans les conteneurs dont certains sont tombés à l'eau, avant même que le navire ne coule". "Nous allons voir s'il faut mobiliser des moyens sous-marins antipollution", a précisé le ministre.

[#GrandeAmerica] La frégate multi-missions (FREMM) Aquitaine et le BSAA (Bâtiment de Soutien et d’assistance affrété) VN Sapeur sont toujours sur zone. Ils continuent d’assurer la sécurité et la surveillance de la navigation. @SGMer@MarineNationalepic.twitter.com/rz98mZlf8B