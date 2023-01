«Je n'ai jamais vu une telle violence» : Me Jakubowicz raconte la reconstitution du meurtre de Maëlys

PODCAST

"Il y a un monde fou. Les magistrats, les juges d’instruction, les experts psychiatriques, des gens qui sont là pour filmer, des policiers… Et puis il y a la famille [de la victime]", raconte Alain Jakubowicz, l’avocat de Nordahl Lelandais. Pendant cinq ans, il a été au cœur de l’affaire "Maëlys", un dossier qui a marqué la carrière de ce pénaliste pourtant rompu à ce genre d’affaires criminelles. Ce 23 septembre 2018, pour tenter d’établir le déroulé exact du meurtre de Maëlys, le convoi organisé par les juges d’instruction se rend sur les lieux supposés du drame avec Nordahl Lelandais, qui vient alors tout juste de reconnaître sa responsabilité dans la mort de la fillette. De retour en Isère, là où tout a commencé, Nordahl Lelandais va devoir rejouer sa version de l’histoire. Dans l’épisode 6 du podcast "Le Coupable" produit par Spotify et Europe 1 Studio, Me Jakubowicz dépeint ce qui devient très vite une scène effrayante : "Il porte un gilet pare-balles énorme, lui qui a déjà une stature imposante, et il a un casque sur la tête. Il est tenu en laisse par les gendarmes. On aurait dit RoboCop." Et la violence éclate…

"Il doit mimer les coups qu'il a portés"

Pour cette reconstitution sur les hauteurs au-delà de la ville de Pont-de-Beauvoisin où Maëlys a disparu, chacun se met en place. Avec beaucoup d’émotion, Alain Jakubowicz raconte encore : "C’est le moment où on demande [à Nordahl Lelandais] de reproduire les gestes qu'il a commis, ces gestes qui ont entraîné la mort de la petite fille dans ce même véhicule automobile qui a été ressorti". Pour pouvoir replacer les protagonistes in situ, la procédure est alors la suivante : "On le met à sa place du conducteur. Puis il y a un mannequin, une poupée de chiffon qui représente la petite fille, et il doit mimer les coups qu'il a portés", détaille Alain Jakubowicz.

Pour les enquêteurs et les magistrats, l’enjeu de cette reconstitution est grand. Au travers de cet exercice, ils mettent à l’épreuve les déclarations de l’accusé. Mais pour les parties civiles, à commencer par les parents de Maëlys qui sont présents ce jour-là, c’est un moment particulièrement difficile à vivre. Alain Jakubowicz, avocat pénaliste expérimenté mais aussi père de famille, en est bien conscient. Au micro de la journaliste Noémie Schulz, il confie : "Je ne sais pas ce que ce qui peut se passer dans la tête des parents à ce moment-là. Est-ce que moi, j’aurais eu la force d’être présent à ça, en étant passif ?"

Une scène d'une violence inattendue

Face à la démonstration de violence qui s’ensuit, les oppositions entre défense et parties civiles s’effacent pour laisser place à un choc général. Nordahl Lelandais, qui jusque-là avait toujours affirmé que la mort de Maëlys était "accidentelle", se met à imiter des coups répétés, violents, portés au visage de la poupée. Son avocat Alain Jakubowicz en perd lui-même les mots : "Ce à quoi nous assistons est complètement sidérant. Je n'ai jamais vu une telle violence. On est tous interloqués par la force qui est déchaînée sur ce mannequin. Et moi, je défends celui qui a ôté la vie à cette petite fille…", résume-t-il avec émotion. Mais Me Jakubowicz le sait : pour l’avocat qu’il est, qui s’est promis d’accompagner cet homme jusqu’à son procès, il est déjà bien trop tard pour lâcher son client…

