Italie : un mort et six disparus dans le naufrage d'un super-voilier en Sicile

Un mort, six disparus et 15 rescapés : un super-voilier de luxe battant pavillon britannique a fait naufrage dans la nuit de dimanche à lundi près de Palerme, en Sicile, surpris par une tempête soudaine, selon les secours. "Ce matin vers 5 heures, suite à une violente tempête, un voilier de 56 mètres, baptisé 'Bayesian' et battant pavillon britannique, a coulé au large de Porticello", une ville côtière à environ 15 km à l'est de Palerme, ont indiqué les garde-côtes dans un communiqué.

Huit naufragés transportés à l'hôpital

Douze passagers et dix membres d'équipage se trouvaient à bord, en majorité de nationalité britannique, selon les médias italiens. Quinze personnes ont été secourues et sept ont été dans un premier temps portées disparues, un membre d'équipage et six passagers, de nationalités britannique, américaine et canadienne. Le corps d'un des sept disparus a ensuite été retrouvé dans l'épave du voilier, a indiqué à l'AFP un porte-parole des garde-côtes.

Huit naufragés ont été transportés vers des hôpitaux locaux. Selon les médias, un bébé a été secouru avec sa mère. Des recherches impliquant un hélicoptère, des plongeurs et des navires des garde-côtes sont en cours autour de l'épave du bateau, qui a été localisée à 50 m de profondeur. Selon les médias, le voilier stationnait à environ 700 mètres du port de Porticello lorsqu'il a été touché par une trombe marine, une colonne d'air et d'eau en rotation, un phénomène de plus en plus observé en Europe.

"J'étais chez moi quand la tornade a frappé. J'ai immédiatement fermé toutes les fenêtres. Puis j'ai vu le bateau, il n'avait qu'un mât, il était très grand. Je l'ai vu tout d'un coup couler", a raconté à l'agence Ansa Pietro Asciutto, un pêcheur de Porticello qui a été témoin du drame.

"Tragédie"

"Ce bateau était tout illuminé. Vers 4h30 du matin, il n'était plus là. Un beau bateau où il y avait eu une fête. Une journée de vacances normale passée joyeusement en mer s'est transformée en tragédie", a raconté un témoin, cité par l'agence Ansa. Selon les médias, un autre voilier qui se trouvait à proximité a permis de porter assistance rapidement en attendant l'arrivée des secours. Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent un yacht luxueux à la coque bleu marine et au pont en bois clair stationnant de nuit au large des côtes.

Bayesian, le voilier qui a sombré, a été construit en Toscane en 2008 puis restauré en 2020, selon le site internet TGCom 24. Ce genre de voilier dispose du mât principal en aluminium considéré comme le plus grand au monde avec une hauteur de 75 mètres. Ses voiles ont une superficie de 3.000 m². Une enquête a été ouverte, sous la coordination de l'Autorité judiciaire de Termini Imerese.