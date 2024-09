Italie : trois personnes dont deux enfants tuées dans l'effondrement d'un immeuble

Dimanche matin, un immeuble de deux étages s'est effondré à Saviano, près de Naples, entraînant la mort de deux jeunes enfants, ainsi qu'une femme, probablement leur grand-mère. "C'est une femme et nous procédons en ce moment à l'extraction du corps des décombres", a indiqué à la chaîne RaiNews 24 Luca Cari, un porte-parole des pompiers, soulignant que les opérations de recherche étaient compliquées. Les médias locaux ont identifié cette femme comme étant la grand-mère des enfants décédés, qui vivait au deuxième étage de l'immeuble. La mère est toujours portée disparue, selon les médias.

Opérations de Secours en Cours

Les pompiers, assistés de plus de 60 bénévoles de la protection civile, ont mené des recherches intensives. Le père et un nouveau-né ont été extraits des décombres et ont été ensuite hospitalisés. Le père est dans un état grave. Des investigations sont en cours pour déterminer si l'effondrement a été causé par une explosion de gaz. Des images postées par les pompiers montraient deux grands trous dans le toit de l'immeuble, en partie effondré.