Alors que le conclave se réunira le 7 mai, de nombreux défis attendent le futur souverain pontife notamment sur le plan diplomatique. Néanmoins, "un pape, c'est plus qu'un diplomate" affirme le journaliste et spécialiste du Vatican Bernard Lecomte, au micro de Pascal Praud.

Le conclave qui élira le futur pape se réunira le 7 mai prochain. Alors que des défis de taille "attendent l'Église dans un monde fracturé", aux yeux de Bernard Lecomte, "un pape, ça n'est pas qu'un diplomate. C'est plus qu'un diplomate". Selon le journaliste et spécialiste du Vatican, si "c'est très important d'avoir quelqu'un qui rassure", "on peut être le meilleur diplomate du monde et faire un très mauvais pape". Et pour cause, il rappelle au micro de Pascal Praud que le souverain pontife est "un peu prophète" et doit donc laisser de côté "la prudence et le calcul minutieux".