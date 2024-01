Intrusion dans un lycée d'Angoulême : une enquête est ouverte

Portant, semble-t-il, un masque chirurgical, la capuche sur la tête, deux personnes surgissent en milieu de matinée jeudi dans le lycée Marguerite-de-Valois, à Angoulême. Il est environ 10 heures, l'agression a lieu dans les toilettes lors des intercours.

Ces intrus dispersent du gaz lacrymogène dans les couloirs de l'établissement, ce qui incommode un élève. Une enseignante, dont les autorités ont salué le courage, intervient et s'interpose. Elle reçoit un coup au visage lors de cette altercation.

Une enquête ouverte

L'élève et la professeure sont légèrement blessés. Les deux individus ont réussi à s'enfuir. Cette intrusion a tout de même déclenché la mise en place du plan particulier de mise en sûreté. Une procédure qui prévoit "le confinement de l'ensemble du personnel et des adolescents présents dans l'établissement", explique la préfecture de la Charente. Le temps des vérifications et de la sécurisation des lieux, les policiers ont dû s'assurer que le duo à l'origine de l'incident n'était plus dans les murs.

La levée de doute faite, les cours et toutes les activités ont pu reprendre normalement ce jeudi, dans l'après-midi. Une enquête est ouverte. Les deux agresseurs sont recherchés. Il s'agit aussi de comprendre les motivations qui ont engendré cette violente intrusion dans ce lycée.