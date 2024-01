Intrusion dans un lycée d'Angoulême, deux blessés légers dont une enseignante

Un élève et une enseignante ont été "légèrement blessés" jeudi matin lors de l'intrusion dans un lycée d'Angoulême de deux individus au visage masqué qui ont pris la fuite, a-t-on appris de source policière. L'agression a eu lieu dans les toilettes lors d'un intercours vers 10 heures. L'élève a été "incommodé par du gaz lacrymogène dispersé par les intrus", selon la préfecture, tandis qu'une professeure s'interposait.

Les élèves et le personnel confinés le temps d'une levée de doute

Sur une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on voit celle-ci recevoir un coup avant de tenter de rattraper l'un des agresseurs. Les élèves et le personnel de l'établissement ont été confinés le temps d'une levée de doute qui s'est achevée à 11h50. "Tous les enfants vont bien et reprendront le cours de leurs activités cet après-midi", indique la police de la Charente sur sa page Facebook. Selon la source policière, l'élève ciblé n'avait pas d'explication dans l'immédiat sur le motif de l'agression.