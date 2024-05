INFO EUROPE 1 – Val-de-Marne : un homme armé d’un couteau interpellé dans le RER D pour apologie du terrorisme

Frayeur dans le RER D. Un homme, armé d’un couteau et menaçant les usagers, a été interpellé dans une rame du train tôt ce matin. Selon les informations d’Europe 1, le mis en cause, âgé de 35 ans et connu des services de police, lisait le Coran, gênant des voyageurs. Après une altercation avec ces derniers, l’homme aurait fait plusieurs références à "Allah" en pointant son arme vers les usagers qui ont profité d’un moment d’inattention de l’homme pour subtiliser le couteau.

Pas de blessé

Rapidement dépêchées, les forces de l’ordre ont pu neutraliser le mis en cause, né au Cameroun, au niveau de la station Maisons-Alfort. Il a été placé en garde à vue. Toujours selon les informations d’Europe 1, aucun voyageur n’a été blessé. Après un premier interrogatoire, le suspect a déclaré aux policiers se rendre à un rendez-vous psychiatrique.

Une scène qui fait écho à l’attaque au couteau survenue à Lyon dimanche dernier. Un homme de 27 ans, au "profil psychiatrique lourd" et sous le coup d’une OQTF, avait alors attaqué des usages dans une rame du métro faisant quatre blessés, dont deux en urgence absolue.