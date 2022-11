INFO EUROPE 1 - Un policier agressé au sabre en pleine rue à Versailles

Selon les informations d'Europe 1, un gardien de la paix qui n'était pas en uniforme et qui regagnait son domicile, a été agressé hier soir à Versailles par un homme armé d’un sabre. L’agression fait suite à une remarque faite par le policier à une automobiliste pour lui signaler qu’elle était mal garée. Son compagnon, alors en route vers le véhicule, s’est ensuite emporté. Très véhément, il s’est montré menaçant envers le policier en brandissant un sabre à la main.

Le couple est en fuite

Alors que le policier reculait et tombait par terre, le suspect en a profité pour lui porter un coup dans le dos avec le plat de la lame du sabre sans le blesser. Le policier, hors service, s’est alors relevé en sortant son arme de service et a décliné sa qualité. L’agresseur et sa compagne ont réussi à s’enfuir. Malgré les recherches, ils n’ont pour l’heure pas été retrouvés. La victime a déposé plainte. Des informations confirmées à Europe 1 par le parquet de Versailles qui précise toutefois qu’au vu des premiers éléments, "l’agression ne serait pas en lien avec sa qualité de policier".