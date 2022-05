INFO EUROPE 1 - À Cergy, un homme attaque son colocataire à la disqueuse, sans raison

INFO EUROPE 1

Mercredi matin, un homme a attaqué son colocataire à la disqueuse dans une résidence à Cergy dans le Val-d'Oise. Une agression très violente puisque la victime a été attaquée par surprise. L’assaillant, un jeune homme de 18 ans né en Irlande, explique d’abord à son colocataire qu’il veut lui offrir un cadeau, afin de ne pas l’inquiéter. Il lui demande de se tourner et de fermer et les yeux. L'agresseur l'attaque à l’aide de sa disqueuse, au niveau de la nuque.

Un geste "gratuit, sans motif"

La victime, un homme de 26 ans, se défend, mais est gravement blessée : à la nuque, à la gorge, au thorax et à l’abdomen. Il ne doit son salut seulement parce qu’il s’est emparé de la disqueuse et qu’il l’a jetée par la fenêtre. Il a depuis été transporté à l’hôpital, et son pronostic vital est engagé.

L’auteur, lui, a attendu l’arrivée des forces de l’ordre sur les lieux de l’agression. Il a expliqué son geste comme un "acte gratuit, sans motif". Selon les premiers éléments de l’enquête, le motif terroriste semble écarté.

