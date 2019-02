Indre : un surveillant de prison gravement brûlé au visage par un détenu

Un surveillant de prison a été gravement brûlé par un détenu samedi matin, à la maison centrale de Saint-Maur, près de Châteauroux, dans l'Indre, rapporte France Bleu Berry. Le surveillant a reçu une casserole d'eau bouillante au visage.

8 jours d'ITT. C'est samedi matin vers 7 heures, au moment où les surveillants contrôlent les détenus du quartier d'isolement, que l'agression a eu lieu. Par mesure de sécurité, les surveillants effectuent cette tâche par groupe de trois, et c'est lors de l'ouverture d'une cellule que l'un des détenus à jeter une casserole d'eau bouillante au visage d'un des surveillants. La victime, touchée principalement au visage et aux épaules a été "immédiatement prise en charge par ses collègues puis par une équipe du SAMU", relate le site ActuPénitentiaire. Le surveillant de 38 ans va être transféré au centre des grands brûlés de Tours et s'est vu prescrire huit jours d'ITT.

Un détenu connu pour sa violence. Selon l'administration pénitentiaire, le détenu, connu pour de multiples agressions envers le personnel, a été placé en quartier disciplinaire. "S'il est dans un quartier d'isolement, il ne doit pas avoir de plaque chauffante et on évitera des agressions comme celle-ci", estime pour sa part Frédéric Stoll, délégué régional Force Ouvrière pénitentiaire. "Les détenus qui sont détectés dangereux, il faut mettre en place tout ce qui est possible pour qu'ils ne puissent pas récidiver mais on ne nous donne pas les moyens pour".

Le syndicat local Force Ouvrière a par ailleurs exigé dans un communiqué que "ce détenu passe en comparution immédiate pour agression sur personne dépositaire de l’autorité publique".