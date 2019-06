Incendie mortel à Paris : "Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd"

INTERVIEW

Quelque 80 pompiers étaient encore à pied d'oeuvre, samedi à la mi-journée, dans le 11ème arrondissement de Paris. Rue de Nemours, un incendie s'est déclaré vers 5 heures du matin dans un restaurant et un hammam du rez-de-chaussée d'un immeuble, et la fumée a rapidement gagné les bâtiments voisins. Trois personnes sont mortes et 28 ont été blessées, dont un se trouve dans un état grave. Mais selon les pompiers, les conséquences humaines auraient pu être beaucoup plus lourdes si les résidents n'avaient pas adopté les bons réflexes.

Des messages de prévention "parfaitement respectés"

"Les messages de prévention que les pompiers de Paris avaient fait passer, notamment suite au dramatique incendie de la rue Erlanger, dans le 16ème arrondissement, ont été parfaitement respectés", a ainsi salué sur Europe 1 le capitaine Florian Lointier, porte-parole des pompiers. Lors de ce sinistre survenu au mois de février, des habitants de l'immeuble touché, datant des années 1970, comme celui de la rue de Nemours, étaient montés sur le toit pour tenter d'échapper aux flammes, compliquant parfois l'intervention des secours.

Samedi matin, "les gens sont restés confinés chez eux, ont fermé leurs portes et ont attendu que les pompiers viennent les chercher, par ordre de priorité", a poursuivi Florian Lointier. "Ce bilan aurait pu être beaucoup plus lourd", estime le porte-parole, selon qui une soixantaine de personnes ont été évacuées. Elles ne pourront quoi qu'il arrive pas réintégrer leur logement avant 48 heures.