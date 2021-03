Adolescente noyée à Argenteuil : une rivalité amoureuse à l'origine du drame ?

Une rivalité amoureuse qui s'est transformée en harcèlement ? Deux jours après la mort de Alisha, l'adolescente retrouvée morte noyée dans la Seine à Argenteuil lundi soir, l'enquête tente toujours d'établir les causes et les circonstances exactes du drame. Deux adolescents de 15 ans, Théo et Juni, qui fréquentent le même lycée professionnel du Val d'Oise que la victime, sont toujours en garde à vue. D'après les premiers éléments de l'enquête, une rivalité amoureuse se serait transformée en harcèlement.

Tensions entre l'actuelle petite amie et l'ex du principal suspect

Un contexte tendu qui durait depuis plusieurs semaines, au point que les responsables du lycée professionnel Cognacq-Jay étaient au courant de la situation. Un conseil de discipline devait justement se tenir mardi, concernant le comportement de Théo. C'est lui qui est soupçonné d'avoir harcelé la victime en diffusant des photos d'elle en petite tenue sur les réseaux sociaux.

Cet adolescent aurait fréquenté Alisha il y a quelques mois, avant de sortir avec une autre jeune fille, Juni. Et c'est justement entre ces dernières que la tension est montée ces dernières semaines, allant jusqu'à se battre la semaine dernière devant le lycée.

De nombreuses zones d'ombre

Mais entre la bagarre et l'agression, personne ne semble savoir ce qu'il s'est passé. Le petit frère d'Alisha confie toutefois à Europe 1 que sa sœur avait rendez-vous lundi soir sur les quais de Seine. Reste que de nombreuses zones d'ombre demeurent : quelles étaient les intentions des deux ados quand ils ont donné rendez-vous à leur victime ? Qui l'a frappé et l'a poussé dans la Seine ? Autant de questions auxquelles vont tenter de répondre les enquêteurs, afin d'établir le scénario de ce drame.