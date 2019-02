Hauts-de-Seine : un enfant meurt après avoir avalé son goûter de travers

Les secours n'ont rien pu faire. Lundi, un garçon de quatre ans est mort à Paris après une fausse route, rapporte mercredi Le Parisien. L'enfant prenait son goûter en compagnie de son père et de sa nounou au parc de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, quand il a avalé de travers sa brioche, obstruant alors son appareil respiratoire.

Appelés sur place, les secours ont tenté de ranimer le garçon pendant une heure et demi précise Le Parisien avant que ce dernier soit transporté à l'hôpital Necker à Paris. Il est mort deux heures plus tard.

Les jeunes enfants plus vulnérables. Les jeunes enfants et les personnes âgées sont les plus sensibles aux fausses routes, rappelle l'assurance maladie : "En cas d'asphyxie, des mesures urgentes sont à prendre dans tous les cas. Il est capital d'appeler le 15 ou le 112, d'utiliser les manœuvres d'expulsion adaptées et de maintenir la personne assise", détaille-t-elle sur son site.