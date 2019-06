Hautes-Pyrénées : invité à manger chez un couple, il vole leur voiture

Une invitation qui se transforme en course-poursuite. Un homme de 28 ans a été arrêté par la police jeudi, après avoir volé la voiture d'un couple... qui venait de l'inviter à manger. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi dans la commune d'Aureilhan, au nord de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Cet homme venait de faire la connaissance d'un couple de la région, qui l'a invité à "boire un coup dans leur maison puis est resté pour partager le repas", écrit La Dépêche.

Alors que le couple s'affairait, l'invité en a profité pour voler les clés de la Twingo. Il a poursuivi la soirée comme si de rien n'était, buvant et mangeant avec ses hôtes, avant de revenir un peu plus tard pour voler la voiture. Le couple a découvert la place de parking le matin, et a aussitôt soupçonné leur nouvel "ami". Le jeune homme a finalement été interpellé après une course-poursuite avec les forces de l'ordre, jeudi peu après 4 heures du matin. "L'invité", défavorablement connu des services de police, sera convoqué en décembre prochain devant le tribunal correctionnel.