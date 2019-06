Grenoble : deux enfants renversées par une voiture, leur pronostic vital engagé

Deux fillettes étaient hospitalisées vendredi à Grenoble après avoir été fauchées par une voiture, dont le conducteur a ensuite fait son possible pour aider, a-t-on appris auprès de la police et des pompiers. Les petites filles, âgées de 2 et 5 ans selon la police, traversaient la rue avec leur nourrice, "a priori dans les clous", lorsqu'elles ont été renversées par une 206 conduite par un homme de 43 ans.

Le conducteur "a cherché à réparer son erreur"

Alors qu'un jeune homme suscite l'indignation pour avoir disparu à Lorient après avoir renversé deux garçonnets - dont l'un est mort - le week-end dernier, "il n'y a pas de doute que ce conducteur-ci s'est mis à disposition et a cherché à réparer son erreur", a indiqué la police. Il s'est arrêté, et a mis dans sa voiture la fillette de 5 ans, qui saignait abondamment au visage, pour la conduire à l'hôpital. Il a été intercepté peu après par la police municipale appelée sur les lieux.

Les deux fillettes, dont le pronostic vital est engagé, ont été prises en charge par le SAMU et les pompiers et conduites à l'hôpital en urgence absolue. La nourrice est plus légèrement blessée.

Le conducteur a été placé en garde à vue. D'autres détails sur l'accident, notamment l'éventuel taux d'alcoolémie du chauffeur, n'étaient pas disponibles vendredi en fin d'après-midi.