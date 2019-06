Enfant tué à Lorient : la passagère de la voiture mise en examen et écrouée

La passagère de la voiture qui a tué un enfant de neuf ans dimanche à Lorient a été mise en examen pour non assistance à personne en danger et placée en détention provisoire vendredi, a annoncé le parquet.

Le chauffard toujours recherché

La jeune femme de 21 ans "a été mise en examen par le juge d'instruction du chef de non-assistance à mineurs de moins de 15 ans en danger puis écrouée", a précisé la procureure de Lorient Laureline Peyrefitte dans un communiqué de presse.

Les enquêteurs ont pu identifier lundi le chauffard, un homme qui "avait emprunté le véhicule de sa mère alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire", selon le parquet de Lorient. Âgé de 20 ans, cet homme est "déjà connu pour des faits de conduite sans permis de conduire et d'infraction à la législation sur les stupéfiants", a précisé jeudi la procureur. En fuite il est recherché dans le cadre d'une enquête ouverte pour divers faits d'infraction routière liés à l'accident et pour "homicide et blessures involontaires aggravées" par plusieurs circonstances dont le délit de fuite.