Gers : un locataire poignarde à mort son propriétaire

À Castéra-Verduzan dans le Gers, le locataire d'un appartement a poignardé mardi soir les propriétaires du bien, tuant le mari et blessant sa femme. Un "différend" a opposé le locataire âgé de 49 ans au couple de propriétaires, âgés de 58 et 68 ans, précise la gendarmerie.

Le locataire d'un appartement situé à Castéra-Verduzan dans le Gers a poignardé mardi soir les propriétaires du bien, tuant le mari et blessant sa femme, selon des sources concordantes. Un "différend" a opposé le locataire âgé de 49 ans au couple de propriétaires, âgés de 58 et 68 ans, aux alentours de 19 heures dans la petite commune de la campagne gersoise, a indiqué à l'AFP la gendarmerie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi À Rennes, un adolescent tire sur les passants avec une carabine à plombs

"Le locataire a porté des coups de couteau aux propriétaires. La femme a été blessée. L'homme est mort de ses blessures, malgré les soins", a-t-on poursuivi de même source.

Une enquête ouverte pour "meurtre" et "tentative de meurtre"

Dans la soirée, le locataire a été arrêté à l'hôpital d'Auch où il recevait des soins pour des "lésions", selon la procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, qui a ouvert une enquête pour "meurtre" et "tentative de meurtre".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On se dit que ce sont des choses qui ne peuvent jamais arriver dans un village comme celui de Castéra. Surtout que ce sont des personnes, tant la victime que le mis en cause, qui avaient une vie normale. Ils n'avaient jamais eu aucun problème avec personne, des gens intégrés dans la société", a déclaré pour sa part le maire de Castéra, Claude Nef, à un correspondant de l'AFP. "Le mis en cause sera entendu par des psychiatres (...) Rien ne laissait présager quoi que ce soit. C'est ce qui fait le plus peur", a-t-il ajouté.