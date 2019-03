GB : huit blessés lors d'un incident au décollage à l'aéroport de Stansted

"L'équipage du vol OE reliant Stansted à Vienne a décidé d'interrompre le décollage en raison de problèmes de moteur et de débarquer les passagers sur la piste par mesure de précaution" a tweeté vendredi soir Laudamotion. Tous les vols ont été suspendus pendant environ trois heures vendredi soir à l'aéroport londonien de Stansted et huit personnes ont été légèrement blessées après un incident au décollage d'un avion de la compagnie Laudamotion.

Les passagers ont été emmenés en bus vers le terminal et devaient emprunter des vols de remplacement. Huit personnes ont été victimes de blessures légères, a indiqué un porte-parole de l'aéroport. Un passager, Thomas Steer, a déclaré à l'agence Press association qu'après environ 15 secondes d'accélération, il y avait eu un "gros bang sur le côté de l'avion qui s'était immobilisé", peu après 20h.

"C'était effrayant. Et le personnel a crié 'Evacuez, évacuez'", a-t-il raconté. "Mon ami a ouvert l'issue de secours et nous avons glissé sur les toboggans. Quelques personnes âgées sont tombées et les pompiers les ont soignées", a-t-il dit, ajoutant, "personne n'a été sérieusement blessée, juste des choses légères". Les vols destinés à Stansted ont été déroutés vers d'autres aéroports.