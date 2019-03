Gard : un appel à témoins lancé pour retrouvé un ado de 14 ans

Les gendarmes du Grau-du-Roi, dans le Gard, ont lancé un appel à témoins pour retrouver un adolescent de 14 ans porté disparu depuis vendredi soir, rapporte France Bleu Gard.

Plus de nouvelles depuis vendredi à 14 heures. Evan n'a plus donné de nouvelles à sa famille depuis vendredi à 14 heures. Il devait alors quitter son collège mais n'est pas rentré chez lui. L'adolescent de 14 ans mesure 1m75, de corpulence mince, a les yeux marron et les cheveux châtain. "Il est susceptible de se rendre à Bordeaux", précisent les gendarmes sur Facebook. Pour tout renseignement, les témoins sont invités à appeler le 04.66.53.48.00. Il pourrait s'agir d'une fugue.