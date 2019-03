Femme poignardée à Nantes : un homme en garde à vue

Un homme a été placé en garde à vue lundi dans le cadre de l'enquête sur la mort d'une femme samedi dans son appartement à Nantes, a appris l'AFP de source proche de l'enquête. Le trentenaire, qui serait une connaissance de la victime, a été arrêté au pied de son logement à Nantes et placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire, selon cette source.

Poignardée au thorax et à l'abdomen. Samedi les pompiers avaient retrouvé cette femme de 39 ans, coiffeuse et mère de deux enfants, sans vie dans sa cuisine, poignardée à plusieurs reprises au thorax et à l'abdomen. Une autopsie devait avoir lieu lundi. L'alerte avait été donnée par son ex-compagnon qui s'inquiétait d'être sans nouvelles alors qu'il devait lui remettre les enfants pour le week-end. Les premières constatations avaient établi l'absence d'effraction de l'appartement, dont la porte était verrouillée, relevant toutefois que certains effets personnels de la victime avaient disparu.