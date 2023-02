Femme démembrée retrouvée aux Buttes-Chaumont : le mari incarcéré pour meurtre sur conjoint

L'homme, qui a reconnu en garde à vue avoir tué sa femme retrouvée démembrée dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, a été mis en examen samedi pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire, a indiqué son avocate.

"En dépit des faits post mortem, aujourd'hui ce n'est plus la qualification d'assassinat qui est retenue mais celle de meurtre sur conjoint", a souligné devant la presse son avocate, Me Dominique Beyreuther-Minkov, précisant que son client contestait avoir voulu tuer son épouse, Assia, âgée de 46 ans. Le parquet avait ouvert le 17 février une information judiciaire pour assassinat, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et recel de cadavre.

