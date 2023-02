Femme démembrée, retrouvée aux Buttes-Chaumont : son mari avoue l'avoir tuée

Il y a un peu plus de dix jours, le corps démembré d'une femme de 46 ans était retrouvé dans le parc des Buttes-Chaumont, situé dans le 19e arrondissement de Paris. Ce vendredi, son mari a reconnu les faits et avoué être à l'origine de la mort de son épouse, a appris l'AFP, confirmant une information du Parisien. Le mari avait été placé en garde à vue jeudi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 17 mars pour assassinat, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et recel de cadavre. Il sera déféré dans la soirée, a-t-on ajouté de même source.

Le mari avait signalé la disparition de sa femme

Le mari avait signalé la disparition de son épouse à la police le 6 février alors que sur les réseaux sociaux il l'avait évoquée le 31 janvier. Le corps démembré de cette mère de famille de 46 ans qui habitait Montreuil en Seine-Saint-Denis avait été découvert le 13 et le 14 février. Le 13, un sac plastique contenant le bassin et les cuisses avait été retrouvé sous un tas de déchets verts, par des agents municipaux des parcs et jardins, aux Buttes-Chaumont, dans le nord-est de la capitale. Le lendemain, d'autres restes, dont la tête, avaient été retrouvés par les enquêteurs.

Moins de 48 heures après la découverte de la première partie du corps, les policiers de la brigade criminelle, saisis de l'enquête, avaient identifié la victime grâce à l'analyse de ses empreintes digitales. Plusieurs médias, dont BFMTV, avaient révélé vendredi dernier que les déclarations du mari, jugées incohérentes, avaient éveillé les soupçons des policiers. D'après la chaîne d'information, le mari a notamment "indiqué qu'elle était sortie la nuit du 30 au 31 janvier alors que les caméras de vidéosurveillance de l'immeuble ne le démontrent pas".

Enquête préliminaire pour violation du secret professionnel

Les enquêteurs "se sont aperçus qu'il ne s'était pas rendu dans certains lieux de la capitale pour chercher son épouse, comme il l'avait affirmé dans un premier temps", selon BFMTV. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour violation du secret professionnel en lien avec ces affirmations de la chaîne.

Créé en 1867 sous Napoléon III qui voulait aérer Paris, le parc des Buttes-Chaumont est fréquenté par de nombreux joggeurs, des familles le week-end ou des fêtards qui apprécient ses bars tendance.