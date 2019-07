Explosion dans une malterie à Strasbourg, pas de blessés

Une explosion, suivie d'un incendie, s'est produite mercredi en fin de matinée dans une malterie située dans la zone portuaire de Strasbourg, sans toutefois faire de blessés, a-t-on appris auprès de la préfecture du Bas-Rhin.

Les employés évacués, un périmètre de sécurité établi autour du site

L'explosion, dont l'origine est inconnue, s'est produite "vers 11h30" dans un "bâtiment de transformation de la société des Malteries d'Alsace", dans le quartier Port du Rhin, à l'est de la ville, selon un communiqué de la préfecture.

L'explosion "a provoqué un incendie qui est toujours en cours", selon le communiqué, qui précise que 39 véhicules et 84 sapeurs-pompiers sont sur place. Aucun blessé n'est à déplorer et les 35 employés présents sur le site ont été évacués, a ajouté la préfecture, qui précise que le centre opérationnel départemental (COD) a été activé. Un périmètre de sécurité de 200 mètres a été établi autour du site, poursuit la préfecture, qui recommande "d'éviter le secteur et de laisser passer les véhicules de secours".

La production de malt consiste à faire germer puis sécher des céréales, essentiellement pour la production de bière. En juin 2018, une explosion avait déjà eu lieu dans la zone portuaire de Strasbourg, dans un silo à grains, faisant quatre blessés dont trois graves.