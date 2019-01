Explosion à Paris : "Nous allons mettre en sécurité l'ensemble des bâtiments", assurent les pompiers

Au lendemain de l'explosion qui a fait trois morts et une cinquantaine de blessés, dont une dizaine grièvement, rue de Trévise à Paris, l'ensemble de ce quartier du neuvième arrondissement de la capitale doit être sécurisé.

"Nous allons mettre en sécurité l'ensemble des bâtiments qui sont concernés par cette fragilisation suite à l'explosion, qui a été, je le rappelle, particulièrement violente", a expliqué à Europe 1 le commandant Eric Moulin, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. Ces derniers s'étaient déplacés sur place, samedi matin, pour une fuite de gaz, et l'explosion avait eu lieu après leur arrivée. Deux pompiers figurent parmi les victimes.

"Une zone de dévastation". "L'onde de choc s'est déplacée dans toutes les directions, sur 100 mètres environ, ce qui a provoqué des dégâts énormes. C'est une zone de dévastation. Il est évident que les bâtiments ont un petit peu bougé. Nous allons donc sécuriser l'ensemble de ces bâtiments au fur et à mesure avec nos spécialistes sapeurs-pompiers, avec les charpentiers de la Ville de Paris, et avec les architectes de sécurité qui nous suivent. C'est une sécurisation d'ensemble, de manière à pouvoir aller vérifier dans chaque pièce, du sous-sol jusqu'au dernier étage, si on a encore des victimes ensevelies", a-t-il poursuivi.

"La sécurité prime, maintenant, donc il n'est pas question d'envoyer des sapeurs pompiers seuls, sans sécurité", a-t-il conclu. Un numéro vert a été mise en place par la préfecture de police, pour les proches des victimes et pour les riverains : le 0.805.200.450.